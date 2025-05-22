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В Новороссийске объявлена ракетная опасность

В Новороссийске объявлена ракетная опасность, сообщает глава города Андрей Кравченко в своих соцсетях. Предупредительный сигнал прозвучал около 4:00. Жителям рекомендуется укрыться в помещениях без окон.Тем, кто находится на улице советуют пройти в в цоколи ближайших зданий или подземные переходы.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

3 мая в Новороссийске произошел массированный налет украинских беспилотников. Были повреждены несколько десятков квартир, две из которых полностью уничтожены. Пострадали пять человек, включая семью из Ростова-на-Дону.

Наталья Решетняк

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