В Новороссийске объявлена ракетная опасность, сообщает глава города Андрей Кравченко в своих соцсетях. Предупредительный сигнал прозвучал около 4:00. Жителям рекомендуется укрыться в помещениях без окон.Тем, кто находится на улице советуют пройти в в цоколи ближайших зданий или подземные переходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

3 мая в Новороссийске произошел массированный налет украинских беспилотников. Были повреждены несколько десятков квартир, две из которых полностью уничтожены. Пострадали пять человек, включая семью из Ростова-на-Дону.

Наталья Решетняк