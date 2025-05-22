Счетная палата предложила штрафовать регионы за срыв инфраструктурных проектов
Четыре из семи проверенных регионов не достигли плановых показателей реализации инфраструктурных проектов, следует из отчета Счетной палаты. Ведомство рекомендует ввести ответственность за такие нарушения, сообщают «Ведомости».
В 2022–2023 годах и первом полугодии 2024-го семь субъектов получили из федерального бюджета 56,7 млрд руб., в том числе 39,5 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и 10,5 млрд руб. специальных казначейских кредитов (СКК). Однако в Чувашии, Владимирской, Омской и Воронежской областях значительная часть проектов отстает по срокам и объему ввода жилья.
Сроки реализации сдвинулись у 60% проектов, а расходы выросли на 13,2 млрд руб. (32,8%). В ряде случаев регионы перечисляли подрядчикам авансы, но контракты были расторгнуты, а деньги не возвращены. «Такая практика похожа на беспроцентное кредитование»,— отметил директор департамента аудита Счетной палаты Алексей Лаптев. Также выявлены случаи неэффективного использования техники, купленной на бюджетные средства.