«Локомотиву» вручили Кубок Гагарина

Ярославскому ХК «Локомотив» на льду «Арены-2000» вручили Кубок Гагарина и золотые медали. Награждение состоялось 21 мая после пятой игры финальной серии, в которой ярославцы обыграли челябинский «Трактор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главный трофей президент КХЛ Алексей Морозов вручил капитану «Локомотива» Александру Елесину и нападающему Александру Радулову. После этого Кубок подняли вратарь Даниил Исаев, Максим Шалунов, Артур Каюмов и другие игроки. После награждения Кубок побывал в руках у главного тренера Игоря Никитина.

ХК «Локомотив» опубликовал небольшие видео с комментариями игроков, в одном из которых Даниил Исаев сказал: «Мы чемпионы».

Алла Чижова