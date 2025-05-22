Курс доллара. Прогноз на 22–23 мая
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Рубль не прекращает попытки закрепиться ниже уровня 80 руб./$. В ходе торгов среды курс американской валюты опускался на внебиржевом рынке до 79,55 руб./$, что на 1,45 руб. ниже значений закрытия пятницы. По итогам торгов он остановился на отметке 79,74 руб./$. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился лишь на 66 коп., до отметки 79,75 руб./$. Укреплению рубля способствуют возросшее предложение валюты со стороны экспортеров, а также улучшение геополитического фона после переговоров президентов России и США.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|80.00-83.00
|Банк Зенит
|82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|«Цифра банк»
|80.00-83.00
|ПСБ
|80.00-83.00
|Консенсус-прогноз *
|81.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
До единого дня уплаты налогов остается совсем немного
Рубль остается в узком диапазоне 79,5–81 руб./$ в течение последних десяти дней. Пока спрос на валюту остается низким из-за слабого импорта. Предложение валюты со стороны экспортеров сохраняется высоким, так как рублевые кредиты по-прежнему дороги и потребность в рублях покрывается дополнительной продажей валюты. Опубликованные Банком России данные свидетельствуют о снижении спроса на валюту в апреле почти вдвое по сравнению со вторым полугодием прошлого года. Ключевым фактором сильного рубля остается высокая реальная ставка и изменившиеся инструменты валютных сбережений в условиях отсутствия свободного трансграничного движения валюты. До единого дня уплаты налогов остается совсем немного, рубль постепенно ощущает поддержку со стороны экспортеров, которым нужны рубли. Однако в мае выплаты будут куда скромнее, чем в марте и апреле. На этой неделе курс останется около нижней границы нашего прогнозного диапазона — 80–83 руб./$.
Очередной раунд ограничений к РФ со стороны Европы выглядит второстепенно
Курс доллара пытается тестировать пробой вниз уровня 80 руб./$ на фоне отсутствия краткосрочных рисков для рубля. Внешнеполитическая обстановка на Ближнем Востоке возвращает цены на нефть к локальным максимумам. Переговоры лидеров РФ и США прошли в нейтральном ключе и без негативных сюрпризов. Очередной раунд ограничений к РФ со стороны Европы выглядит второстепенно, но может оказать давление на рубль во втором полугодии. Продление указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами стоит также расценивать как отсутствие у правительства беспокойства в отношении избыточно крепкого рубля.
В ближайшие дни поддержку рублю будет оказывать приближение пика налоговых выплат
В начале недели рубль демонстрировал устойчивость, двигаясь в нижней половине диапазона 11–11,5 руб./CNY. При этом вышедшая в начале недели оперативная статистика по торговому балансу показала рост стоимостного объема импорта товаров и услуг на 9%, что может говорить в пользу активизации спроса на валюту со стороны импортеров. Несмотря на это, рубль выглядит достаточно крепко, что может быть связано со спросом на рублевые активы на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центрального Банка и умеренно-позитивных геополитических новостей. В ближайшие дни поддержку рублю будет оказывать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на первую половину следующей недели. Ожидаем, что пара юань/рубль до конца недели продолжит движение в диапазоне 11–11,5 руб./CNY, тяготея к его нижней границе. Курс доллара прогнозируем около 79–83 руб./$.
Рубль продолжит торговаться в диапазоне 80–83 руб./$
Рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Поддержку рублю оказывают высокий объем предложения иностранной валюты на рынке при слабом спросе, а также налаживание геополитического фона по мере хода переговорного процесса с США и Украиной. Мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 80–83 руб./$ при отсутствии внешних шоков, но вместе с тем не исключаем расширения диапазона колебаний в случае роста волатильности до 75–85 руб./$.
Определяющим остаются экспортно-импортный баланс и высокая ключевая ставка
К середине рабочей недели российский рубль показывает укрепление на Московской бирже. Не стоит забывать, что определяющим для его курса остаются экспортно-импортный баланс, который в последнее время сместился в пользу экспортеров, и высокая ключевая ставка. Тем временем свежая статистика указала на рост в РФ инфляционных ожиданий населения. Подобное может отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики российским регулятором. В фокусе рынка — ужесточение санкционной риторики со стороны ЕС, а также обсуждение возможности продления указа о репатриации валютной выручки на год. Между тем нефтяные цены показали рост на фоне сообщений о вероятном обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке, которая способна повлиять на поставки.