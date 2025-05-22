Курс доллара. Прогноз на 22–23 мая

Илья Федоров,

главный экономист До единого дня уплаты налогов остается совсем немного Рубль остается в узком диапазоне 79,5–81 руб./$ в течение последних десяти дней. Пока спрос на валюту остается низким из-за слабого импорта. Предложение валюты со стороны экспортеров сохраняется высоким, так как рублевые кредиты по-прежнему дороги и потребность в рублях покрывается дополнительной продажей валюты. Опубликованные Банком России данные свидетельствуют о снижении спроса на валюту в апреле почти вдвое по сравнению со вторым полугодием прошлого года. Ключевым фактором сильного рубля остается высокая реальная ставка и изменившиеся инструменты валютных сбережений в условиях отсутствия свободного трансграничного движения валюты. До единого дня уплаты налогов остается совсем немного, рубль постепенно ощущает поддержку со стороны экспортеров, которым нужны рубли. Однако в мае выплаты будут куда скромнее, чем в марте и апреле. На этой неделе курс останется около нижней границы нашего прогнозного диапазона — 80–83 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Очередной раунд ограничений к РФ со стороны Европы выглядит второстепенно Курс доллара пытается тестировать пробой вниз уровня 80 руб./$ на фоне отсутствия краткосрочных рисков для рубля. Внешнеполитическая обстановка на Ближнем Востоке возвращает цены на нефть к локальным максимумам. Переговоры лидеров РФ и США прошли в нейтральном ключе и без негативных сюрпризов. Очередной раунд ограничений к РФ со стороны Европы выглядит второстепенно, но может оказать давление на рубль во втором полугодии. Продление указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами стоит также расценивать как отсутствие у правительства беспокойства в отношении избыточно крепкого рубля.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков В ближайшие дни поддержку рублю будет оказывать приближение пика налоговых выплат В начале недели рубль демонстрировал устойчивость, двигаясь в нижней половине диапазона 11–11,5 руб./CNY. При этом вышедшая в начале недели оперативная статистика по торговому балансу показала рост стоимостного объема импорта товаров и услуг на 9%, что может говорить в пользу активизации спроса на валюту со стороны импортеров. Несмотря на это, рубль выглядит достаточно крепко, что может быть связано со спросом на рублевые активы на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центрального Банка и умеренно-позитивных геополитических новостей. В ближайшие дни поддержку рублю будет оказывать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на первую половину следующей недели. Ожидаем, что пара юань/рубль до конца недели продолжит движение в диапазоне 11–11,5 руб./CNY, тяготея к его нижней границе. Курс доллара прогнозируем около 79–83 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль продолжит торговаться в диапазоне 80–83 руб./$ Рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Поддержку рублю оказывают высокий объем предложения иностранной валюты на рынке при слабом спросе, а также налаживание геополитического фона по мере хода переговорного процесса с США и Украиной. Мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 80–83 руб./$ при отсутствии внешних шоков, но вместе с тем не исключаем расширения диапазона колебаний в случае роста волатильности до 75–85 руб./$.