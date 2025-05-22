Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курс доллара. Прогноз на 22–23 мая

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Рубль не прекращает попытки закрепиться ниже уровня 80 руб./$. В ходе торгов среды курс американской валюты опускался на внебиржевом рынке до 79,55 руб./$, что на 1,45 руб. ниже значений закрытия пятницы. По итогам торгов он остановился на отметке 79,74 руб./$. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился лишь на 66 коп., до отметки 79,75 руб./$. Укреплению рубля способствуют возросшее предложение валюты со стороны экспортеров, а также улучшение геополитического фона после переговоров президентов России и США.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 80.00-83.00
Банк Зенит 82.00
«БКС Мир инвестиций» 80.00-83.00
«Цифра банк» 80.00-83.00
ПСБ 80.00-83.00
Консенсус-прогноз * 81.60

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Предыдущий слайд
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
ПСБ
«Цифра банк»
Банк Русский Стандарт
Следующий слайд

Илья Федоров,
главный экономист

До единого дня уплаты налогов остается совсем немного

Рубль остается в узком диапазоне 79,5–81 руб./$ в течение последних десяти дней. Пока спрос на валюту остается низким из-за слабого импорта. Предложение валюты со стороны экспортеров сохраняется высоким, так как рублевые кредиты по-прежнему дороги и потребность в рублях покрывается дополнительной продажей валюты. Опубликованные Банком России данные свидетельствуют о снижении спроса на валюту в апреле почти вдвое по сравнению со вторым полугодием прошлого года. Ключевым фактором сильного рубля остается высокая реальная ставка и изменившиеся инструменты валютных сбережений в условиях отсутствия свободного трансграничного движения валюты. До единого дня уплаты налогов остается совсем немного, рубль постепенно ощущает поддержку со стороны экспортеров, которым нужны рубли. Однако в мае выплаты будут куда скромнее, чем в марте и апреле. На этой неделе курс останется около нижней границы нашего прогнозного диапазона — 80–83 руб./$.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Очередной раунд ограничений к РФ со стороны Европы выглядит второстепенно

Курс доллара пытается тестировать пробой вниз уровня 80 руб./$ на фоне отсутствия краткосрочных рисков для рубля. Внешнеполитическая обстановка на Ближнем Востоке возвращает цены на нефть к локальным максимумам. Переговоры лидеров РФ и США прошли в нейтральном ключе и без негативных сюрпризов. Очередной раунд ограничений к РФ со стороны Европы выглядит второстепенно, но может оказать давление на рубль во втором полугодии. Продление указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами стоит также расценивать как отсутствие у правительства беспокойства в отношении избыточно крепкого рубля.

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

В ближайшие дни поддержку рублю будет оказывать приближение пика налоговых выплат

В начале недели рубль демонстрировал устойчивость, двигаясь в нижней половине диапазона 11–11,5 руб./CNY. При этом вышедшая в начале недели оперативная статистика по торговому балансу показала рост стоимостного объема импорта товаров и услуг на 9%, что может говорить в пользу активизации спроса на валюту со стороны импортеров. Несмотря на это, рубль выглядит достаточно крепко, что может быть связано со спросом на рублевые активы на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центрального Банка и умеренно-позитивных геополитических новостей. В ближайшие дни поддержку рублю будет оказывать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на первую половину следующей недели. Ожидаем, что пара юань/рубль до конца недели продолжит движение в диапазоне 11–11,5 руб./CNY, тяготея к его нижней границе. Курс доллара прогнозируем около 79–83 руб./$.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Рубль продолжит торговаться в диапазоне 80–83 руб./$

Рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Поддержку рублю оказывают высокий объем предложения иностранной валюты на рынке при слабом спросе, а также налаживание геополитического фона по мере хода переговорного процесса с США и Украиной. Мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 80–83 руб./$ при отсутствии внешних шоков, но вместе с тем не исключаем расширения диапазона колебаний в случае роста волатильности до 75–85 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Определяющим остаются экспортно-импортный баланс и высокая ключевая ставка

К середине рабочей недели российский рубль показывает укрепление на Московской бирже. Не стоит забывать, что определяющим для его курса остаются экспортно-импортный баланс, который в последнее время сместился в пользу экспортеров, и высокая ключевая ставка. Тем временем свежая статистика указала на рост в РФ инфляционных ожиданий населения. Подобное может отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики российским регулятором. В фокусе рынка — ужесточение санкционной риторики со стороны ЕС, а также обсуждение возможности продления указа о репатриации валютной выручки на год. Между тем нефтяные цены показали рост на фоне сообщений о вероятном обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке, которая способна повлиять на поставки.

Новости компаний Все