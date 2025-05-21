Бюджет добавит заводам

Промышленность Нижегородской области адаптировалась к жесткой денежно-кредитной политике и высокой ключевой ставке Центробанка благодаря импортозамещению и росту госзаказа, в том числе оборонного, отметили в областном минпроме. Тем не менее объемы господдержки в 2025 году увеличатся почти вдвое и приблизятся к 3 млрд руб., из которых свыше 860 млн руб. пойдут на развитие научно-производственного центра беспилотных авиасистем. Его разработки необходимо быстрее сертифицировать и адаптировать к гражданскому применению, отмечают в областном заксобрании. При этом эксперты полагают, что малому и среднему бизнесу сейчас гораздо важнее недорогие площадки под размещение производств, чем субсидии.

Гособоронзаказ и импортозамещение помогли нижегородской промышленности нарастить объемы производства

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Промышленность Нижегородской области продолжает расти, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ РФ, сообщила замминистра промышленности Альбина Разина на заседании комитета заксобрания по экономике. Она напомнила, что отгрузка предприятий в 2024 году превысила 2,3 трлн руб. с ростом на 16,6% год к году, из которых 2,1 трлн руб. дали ключевые для региона обрабатывающие отрасли (в лидерах автопром, металлургия, химпром, авиа- и судостроение), а индекс промпроизводства составил 103,3%, напомнила госпожа Разина. В первом квартале 2025 года промышленность выросла на 4,9% и на 6,8% в обработке.

«Статистика говорит о том, что наша промышленность достаточно быстро адаптируется к непростой экономической ситуации. Росту производства способствовали увеличение заказа, в том числе оборонного, а также импортозамещение»,— уточнила чиновница.

По ее словам, в условиях ужесточения денежно-кредитной политики господдержка нижегородской промышленности в 2025 году увеличится более чем на миллиард и превысит 2,6 млрд руб.

С учетом бюджетных средств, запланированных на дополнительные расходы и одобренных губернатором (замминистра публично не стала называть суммы), объемы бюджетной поддержки могут возрасти и почти вдвое превысить прошлогодние объемы. В 2024 году госфинансирование промышленности составило 1,5 млрд руб., из которых 1,4 млрд направил областной бюджет в виде компенсации части процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам за оборудование, пополнение оборотных средств предприятий и компенсацию прочих затрат.

В свою очередь областной фонд развития промышленности предоставил льготное финансирование 55 промышленным проектам на 6,3 млрд руб., из которых 5,4 млрд руб. привлекли в качестве софинансирования из федерального бюджета. Ключевую ставку ЦБ госпожа Разина назвала главной проблемой промышленности, которую областное правительство старается решить за счет поддержки предприятий, у которых возникли сложности.

При этом солидную часть растущего объема поддержки — 860 млн руб. из федерального и областного бюджетов — планируется направить на развитие нижегородского научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС).

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году в НПЦ создадут центр коллективного пользования, лабораторно-исследовательский и летно-испытательный центры, для которых купят станки, компьютеры, программное обеспечение, мобильные пункты управления и радиостанции, метеорологическое, сварочное и другое оборудование.

Производственные темпы необходимо продолжать увеличивать, а для продукции НПЦ уже сейчас начинать искать гражданское применение, отметил вице-спикер Герман Краснов. «При этом необходимо увязать научные разработки с производственными процессами: сегодня это самое слабое место. В этом направлении мы пока отстаем от недружественных стран раз в двадцать пять. Конечно, сложность процедуры понятна: регистрация разработок может длиться до двух лет, за это время они могут потерять актуальность. Необходимо ускорить этот процесс», — подчеркнул господин Краснов, предложив активнее привлекать в беспилотные разработки внебюджетные средства, а также увеличить капитализацию регионального ФРП, объем которого составляет 1,7 млрд руб.

Одной из основных проблем промышленных предприятий сегодня остается дефицит кадров: потребность нижегородских организаций в сотрудниках на 2025 год оценивалась в 60 тыс. человек, из которых выпускники техникумов и вузов этого года могут закрыть лишь половину.

«В некоторых отраслях дефицит кадров превышает 20 тыс. человек, без которых развитие и инновации невозможны. Необходимо уделять этому больше внимания, например шире рекламировать рабочие профессии, чтобы изменить ситуацию»,— полагает член областной общественной палаты Андрей Колин.

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий добавил, что малому и среднему бизнесу сегодня не хватает доступных площадок в индустриальных парках и технопарках (в Нижегородской области работают четыре парка и три строятся).

«Для субъектов МСП востребованы площадки размером 350 кв. м. В Подмосковье и Санкт-Петербурге на них сейчас пик спроса. И посмотрите, сколько аренда квадратного метра сегодня стоит у нас: цены на частные площадки сопоставимы со стоимостью площадей бизнес-центров. Они дают толчок развитию бизнеса. При этом многим не нужны льготы: необходимо, чтобы правительство помогало в создании таких площадок и арендная плата была ниже»,— отметил господин Солодкий.

Владимир Зубарев