«Баден-Баден» на камских водах

Свердловский инвестор термального комплекса у городского пляжа — организация группы «Баден Фэмили» — обнародовал подробности будущего объекта. На правом берегу Камы компания собирается построить водно-оздоровительный комплекс суммарной площадью более 100 тыс. кв. м. В него предприятие вложит 543 млн руб., завершив возведение объекта до конца 2030 года. В состав комплекса войдут пляжная зона, спортплощадки, пункты общепита, термальный комплекс, апарт-отели и глэмпинг. Эксперты считают, что анонсированная бизнес-инициатива имеет все условия стать «успешным и прибыльным проектом». В то же время отмечаются риски увеличения размера инвестиций, изменения наполнения объекта, долгая окупаемость и возможный низкий спрос на услуги.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы совета по предпринемательству Фото: материалы совета по предпринемательству

Региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил новому проекту термального комплекса на центральном пляже в Перми статус «приоритетный инвестиционный». Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно 21 мая на заседании совета, состоявшемся на форуме «Дни пермского бизнеса». Компания ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь», входящая в группу «Баден Фэмили» (управляет термальным комплексом «Баден-Баден» в Екатеринбурге и объектами в других городах), планирует возвести в Перми термальный комплекс.

О намерениях свердловского инвестора «Баден Фэмили» стало известно еще в конце 2024 года, но теперь компания обнародовала детали пермского проекта. Так, в состав водно-оздоровительного комплекса войдут пляжная зона, спортплощадки, пункты общепита, термальный комплекс, апарт-отели и глэмпинг. Объект предполагается разместить в микрорайоне Камская долина, на нескольких участках площадью 33,8 га в районе городского пляжа. Эти земли инвестор рассчитывает арендовать без торгов на льготных условиях после получения статуса «приоритетный инвестпроект».

Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн руб., завершить строительство комплекса предполагается в 2030 году. В этом году ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь» будет вести проектирование объекта и уже рассчитывает приступить к строительно-монтажным работам. Объект будут возводить в три очереди. В первой очереди (около 3,5 тыс. кв. м строительства) инвестор собирается разместить пляж, бассейн, глэмпинги, спортплощадки, во второй (около 103 тыс. кв. м) — апарт-отель, комплекс терм, паркинг, а в третьей (около 7 тыс. кв. м) — апарт-отель, рестораны, торговые галереи. Вводиться в эксплуатацию комплекс будет поэтапно.

«Наша группа уже более 13 лет работает в сфере внутреннего туризма, является одной из ведущих компаний по строительству и эксплуатации термальных курортов, а также спа-комплексов. В настоящее время в РФ запущено уже шесть действующих проектов под брендом „Баден-Баден“ — в Курганской, Челябинской и Свердловской областях с ежегодной посещаемостью туристов около 1 млн человек. Объекты размещены в топовых локациях, как правило — в прибрежных зонах»,— рассказал директор по развитию «Баден Фэмили» Александр Бирюлин.

В декабре 2024 года стало известно, что девелопер из Екатеринбурга «Баден Фэмили» может возвести в Перми термальный комплекс со спа-услугами. Примечательно, что в 2023 году строительство водно-оздоровительного комплекса возле центрального пляжа анонсировал другой инвестор из Екатеринбурга — ООО «ЮГА-Пермь». Помимо Перми, возвести аналогичный комплекс «ЮГА-Пермь» планировало и в Березниках. В оба объекта организация до 2039 года собиралась вложить 2,9 млрд руб. Однако минувшей осенью проект компании лишили статуса приоритетного инвестиционного.

Отметим, что в Перми и ее окрестностях действуют термальные комплексы «Пермские термы», «Термы Тенториум», Weekend в Гамово и «Акватория» в Протасах. Кроме этого, известно о планах возведения аквапарков и аквазон в Камской долине, в составе третьей очереди МФЦ «Эспланада» и в Усть-Качке.

Директор СК «Олимпия-Пермь» Сергей Комонов полагает, что у планируемого оздоровительного комплекса в районе городского пляжа есть все условия, чтобы стать «успешным и прибыльным проектом». Это связано с бурным развитием внутреннего туризма, ростом доходов населения, способствующих спросу людей на качественный, здоровый отдых. Место для комплекса господин Комонов назвал подходящим, обратив внимание, что со строительством нового моста транспортная доступность локации улучшится. Кроме того, на этой территории достаточно места для большой парковки, можно использовать береговую линию Камы для пляжа и водных развлечений летом. Единственным конкурентом комплексу эксперт считает планируемый в Камской долине аквапарк. «Основная сложность видится в том, что водный развлекательный комплекс подобного масштаба требует больших мощностей по ресурсам (электричество, тепло). Но это решаемо, например, строительством газовой котельной или электростанции»,— подчеркнул директор «Олимпии-Пермь».

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский назвал анонсированный свердловским инвестором комплекс весьма амбициозным и смелым кейсом для Перми. Господин Жарский полагает, что размер инвестиций для такого масштабного, сложного объекта, который должен соответствовать природоохранному законодательству, выглядит скромным. Возможно, сейчас озвучена лишь примерная сумма, которая в ходе строительства может скорректироваться, в том числе в силу сложной экономической ситуации и дороговизны комплектующих. Эксперт считает также, что на фоне удорожания проекта состав комплекса может измениться. Обращает партнер группы Veta внимание и на риски долгой окупаемости и низкого спроса на услуги. «Если учесть, что группа „Баден Фэмили“ уже имеет опыт успешной работы в сфере термального туризма, ее бренд и наличие компетенций вполне могут привлечь значительное количество посетителей. Однако конкуренция в Перми будет высокой, и для этого рынка инвестору необходимо будет предлагать уникальные услуги и преимущества, чтобы иметь выгодное отличие и привлекательность»,— говорит Дмитрий Жарский.

Евгения Ахмедова