Трава у дома

Мэрия Перми предлагает дополнить требования по части благо­устройства автостоянок в городе. Согласно проекту решения, на парковках в городском центре и рядом с улицами и объектами градостроительного значения могут предусмотреть обязательное наличие газонов и информационных стендов с подсветкой. Эксперты объясняют необходимость газонов эстетическими и техническими причинами, однако затраты на озеленение могут привести к росту тарифов на парковку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Администрация Перми внесла на рассмотрение гордумы проект решения об изменении городских правил благоустройства. В частности, появились новые требования к внешнему виду автостоянок. Согласно документу, покрытие стоянки должно быть выполнено из асфальта и газонной решетки со стороны, обращенной на территорию общего пользования. Площадь решетки должна составлять не менее 30% от площади автостоянки, а озелененных полос (газонов) — не менее 15%. Предлагается и альтернативный вариант обустройства мобильного озеленения. Оно должно составить не менее 50% длины границы объекта. Такие требования относятся к автостоянкам, расположенным в границах городского центра и в районе улиц градостроительного значения либо в зоне охраны объектов культурного наследия. Покрытие парковки на иных территориях может быть выполнено из асфальта, бетона, гравия, щебня. В случае использования последних двух по периметру автостоянки должен быть установлен бордюрный камень.

Кроме этого, новые требования предполагают установку при въезде на парковку информационного стенда в виде отдельной конструкции. Высота стенда должна быть не менее 2,7 м и не более 2,9 м, ширина — от 0,6 до 0,7 м, толщина — от 0,1 до 0,15 м. Каркас информационного объекта должен быть выполнен «из твердых материалов, устойчивых к воздействию погодных условий». Декоративный знак «Р», размещаемый на верх­ней части стенда, должен быть объемным. В список разрешенных цветовых решений для знака включены антрацитово-серый, кремово-белый, сигнальный белый и обычный белый оттенки. Графическая часть будет состоять из логотипа, коммерческого обозначения и текстовой основы, описывающей профиль деятельности. Для его освещения на стенде должна использоваться внутренняя подсветка без использования светодинамического (мерцающего) эффекта.

В документе указаны также 38 территорий, подпадающих под новые требования. Среди них бульвар Гагарина, проспекты Декабристов и Парковый, Северная и Средняя дамбы, а также улицы Василия Васильева, Ветлужская, Встречная, Аркадия Гайдара, Героев Хасана, Докучаева, Кабельщиков, Калинина, Карпинского и другие.

В пермской мэрии на запрос «Ъ-Прикамье» об изменениях правил по части содержания автостоянок оперативно не ответили.

Напомним, еще в апреле 2022 года Пермская городская дума приняла новые правила благоустройства. В результате появились требования к отдельным элементам благоустройства улиц: велопарковкам, ограждениям, водоотводящим устройствам, люкам и колодцам инженерных коммуникаций, объектам озеленения, остановкам и детским площадкам. Кроме того, в целях улучшения архитектурного облика города введен порядок согласования указателей с наименованиями улиц и номерами домов, требования к размещению входных групп, уточнены требования к размещению архитектурно-художественной подсветки фасадов, ограждениям газонов. В 2023 году появился список обязательных элементов благоустройства автостоянок в Перми: пост охраны, ограждение территории, осветительное и информационное оборудование, место накопления отходов и санузел.

Депутат Пермской городской думы Владимир Молоковских отмечает, что решение о создании газонных полос на территории автостоянок можно объяснить тремя факторами, один из них связан с эстетической составляющей. «Кроме этого, решение целесообразно с технической точки зрения, так как из-за повсеместных бетонированных и асфальтированных покрытий зачастую образуются потопы после дождя. В данном случае газонные участки будут выполнять функ­цию дренажа, препятствующего скоплению воды. Газонные полосы могут также выступать в качестве разделителя между парковочными местами. Тем не менее пока остается вопрос о качестве функционирования такого решения в условиях часто меняющейся прикамской погоды»,— пояснил депутат. По мнению господина Молоковских, новые требования могут сказаться на стоимости парковок только на первоначальном этапе, когда владельцам едино­временно потребуется выделить средства на создание газона.

Депутат Пермской гордумы Даниил Морозов предполагает, что дополнительные затраты на озеленение и содержание могут быть перенесены на конечных потребителей, что скажется на росте тарифов. По словам депутата, наиболее практичным вариантом являются газонные решетки, так как они способны выдерживать нагрузку от автомобилей. При этом мобильное озеленение больше подходит для временных парковок. «В идеале стоит рассмотреть комбинированный подход, который бы включал элементы всех этих решений в зависимости от конкретных условий каждой парковки. Если такие изменения приведут к улучшению качества городской инфраструктуры и комфорта для пользователей, это может быть воспринято пермяками положительно»,— резюмировал господин Морозов.

Анастасия Леонтьева