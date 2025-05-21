«Судопроизводство — это деятельность ответственных судей, а не поле для кибер-экспериментов»

Депутаты Госдумы РФ от партии «Новые люди» предложили Минцифры провести эксперимент по применению искусственного интеллекта (ИИ) при вынесении судебных решений. Соответствующее письмо министру Максуту Шадаеву направили вице-спикер Владислав Даванков и первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачев. Такая идея полностью противоречит принципам правосудия, уверен адвокат Александр Якимович.



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«Мое мнение — это мнение не только юриста, но и гражданина: эта идея полностью противоречит как принципам правосудия, так и целям существования самого правосудия.

Конституция РФ устанавливает, что правосудие есть форма осуществления государственной власти и что оно отправляется особыми государственными органами — судьями, и только в форме принятия ими решений. Подчеркиваю: закон предусматривает, что “суды — это судьи”, а не организации. В свою очередь, судьи — это граждане, которые исполняют обязанности должностного лица и несут за свои действия ответственность. Вплоть до уголовной.

Также напоминаю, что Конституция РФ не предусматривает, что решения, которые исходят от такого органа государственной власти, могут быть сформированы неким “искусственным интеллектом” или “нейросетью”, то есть, по факту — компьютерной программой.

Конституция РФ гарантирует, что решение будет принято именно судьей-гражданином без вмешательства в его деятельность кого-либо или чего-либо. За такое вмешательство предусмотрена уголовная ответственность (ст. 294 УК РФ).

Далее в законе зафиксировано, что основная задача суда по конкретному делу — установление обстоятельств и оценка доказательств. Закон говорит, что суд, то есть судья или несколько судей (состав суда), исследует и оценивает доказательства “непосредственно”, а выводы об их допустимости и доказанности обстоятельств дела делает на основании “внутреннего убеждения”. Очевидно, если они будут делаться с привлечением технических средств, то оценка доказательств и установление обстоятельств будут заведомо незаконным. На внутреннее убеждение судьи не должны влиять результаты функционирования компьютерной программы.

И, если честно, мне совершенно неясно, для реализации каких функций суда предполагается привлечение “на помощь” судье искусственного интеллекта. Ведь судопроизводство — это применение человеком норм, которые сформулированы человеком и которые регулируют поведение человека в отношениях с другими людьми.

Именно потому, что человек — особый объект и особый субъект, который не исчерпывается формальной логикой и механистической физикой, нормы права нуждаются в толковании человеком — судьей.

Тогда зачем нужен ИИ для применения норм права? Если судья не способен проанализировать текст искового заявления и другие документы, если не может сам допросить участвующих в деле лиц, в таком случае встает вопрос о том, место ли такому судье в судебной системе. Я не встречал судей, не способных совершать такие действия, и убежден, что президент РФ никогда не назначит такого человека судьей.

Не нужно также забывать, что компьютерные программы являются алгоритмом, который не поддается контролю из-за его сложности. Если же он упрощен для гарантий контроля, он становится слишком примитивным для решения действительно сложной задачи. То есть если создать алгоритм, охватывающий ситуации, возникающие при судопроизводстве, он будет настолько сложным для его контроля, что судопроизводство фактически будет поставлено в зависимость от воли программиста и уже его “внутреннего убеждения”.

Конституция РФ поставила судопроизводство в зависимость от внутреннего убеждения судей, которые назначаются президентом РФ и которые отвечают своей личной свободой за допускаемые ими ошибки.

Я отнюдь не отрицаю того, что использование компьютерных программ может быть направлено именно на оптимизацию функционирования госорганов. Но от того, что их называют “нейросетью”, “искусственным интеллектом”, “прорывными” или “инновационными”, они не становятся пригодными для цели именно осуществления правосудия. Поэтому я считаю, что депутатам Государственной думы необходимо озаботиться не “привлечением” нейросетей в судопроизводство, а ограничением использования таких программ органами судебной власти исключительно сферой распознавания речи и машинного перевода».