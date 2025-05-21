Биткойн обгоняет доллар

Курс биткойна установил исторический рекорд, достигнув отметки $109,85 тыс. Игра на повышение ведется второй месяц подряд, за это время ведущая криптовалюта подорожала на 30%. Поддержку рынку оказывают высокий спрос со стороны институциональных инвесторов на фоне ослабления доллара и ожидания нового этапа количественного смягчения в экономике США. Эксперты не исключают, что к середине лета курс биткойна может достигнуть $130 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap.com, курс биткойна в конце дня 21 мая достигал отметки $109,85 тыс., нового исторического рекорда. Впрочем, предыдущий рекорд, установленный четыре месяца назад, был перекрыт всего на 0,2%. К тому же почти сразу же после обновления исторического максимума курс биткойна откатился до отметки закрытия предыдущего дня — $107 тыс.

Тем не менее игра на повышение, начавшаяся в середине апреля, была успешно доведена до логического завершения. За это время ведущая криптовалюта подорожала на 30%.

Эксперты связывают достижение нового максимума с рядом факторов. Как отмечает гендиректор GIS Mining Василий Гиря, «доверие институциональных инвесторов к первой криптовалюте остается на очень высоком уровне, несмотря на проявляющиеся признаки замедления темпов роста экономики США». По данным Coinmarketcap.com, чистый приток в ETF, ориентированные на вложения в биткойн, за последнюю неделю составил $1,7 млрд, с начала мая приток превысил $3,6 млрд. Кроме того, по словам ведущего аналитика Cifra Markets Александра Крайко, предложение биткойна на биржах опустилось до минимальных значений за несколько лет — это снижает давление со стороны продавцов и делает курс более чувствительным к спросу.

Кроме того, в мире продолжает ослаблять позиции американская валюта, что является для инвесторов поводом вкладываться в рисковые активы. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) находится ниже уровня 100 пунктов, вблизи трехлетнего минимума. «Крипта реагирует одной из первых»,— указывает Александр Крайко. Эксперт также указывает на рост доходности японских облигаций, что делает их привлекательными по сравнению с американскими гособлигациями.

Эксперты обращают внимание, что инвесторы ожидают нового цикла стимулирования со стороны регулятора США. В результате, по словам Александра Крайко, «каждый раз, когда мир переходит в режим печатного станка, биткойн выступает как антисистема — с жесткой эмиссией и прозрачными правилами». По его оценке, «ближайшая зона интереса для продаж начнется от $120 тыс.». Василий Гиря не исключает, что к середине лета будет достигнут новый максимум на уровне $130 тыс.

Виталий Гайдаев