Под звездным небом

В июне воронежцев и гостей облцентра ждет много мероприятий на открытом воздухе, музыкальных и не только опен-эйров. Большая часть интересных культурных событий в этом месяце традиционно проводится в рамках международного Платоновского фестиваля искусств. Подробнее — в подборке.

Фото: Андрей Парфёнов

Фестиваль уличных театров (6+)

Парк «Алые паруса» // 1 июня 12:30

31 мая в Воронеже стартует XIV международный Платоновский фестиваль искусств. Его откроет Фестиваль уличных театров, который продлится два дня — с 31 мая по 1 июня. 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Самары, Нижнего Новгорода и Воронежа представят постановки под открытым небом. «Пластические спектакли с народными куклами, клоуны, фантастические фольклорные существа, авиаторы на старинном самолете, аттракционы, комедийно-лирические перфомансы с забавными декорациями и трюками, элементы настоящего карнавала по мотивам произведений Шекспира — зрителей ждет калейдоскоп жанров и форм площадного искусства»,— обещают организаторы.

Марсель Тадокоро (6+)

Воронежский концертный зал // 3 июня 19:00

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пианист Марсель Тадокоро выступит в Воронеже в рамках музыкальной программы Платоновского фестиваля. Он выйдет на сцену с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала под руководством заслуженного артиста РФ Юрия Андросова. Марсель Тадокоро — лауреат международных конкурсов, среди которых «Сантандер» (Испания, 2018), «Lagny-sur-Marne», «le de France» (Франция) и другие. Выступает в Японии, Франции, Италии, Австрии, России и других странах мира.

«Миры Платонова в эскизах Валерия Архипова» (6+)

Выставочный зал на Кирова, 8 // 3–30 июня

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 3 июня в Воронеже откроется персональная выставка Валерия Архипова, заслуженного художника России, действительного академика РАХ, академика международной академии культуры и искусств, академика Петровской академии наук и искусств, профессора ВГИК. Персональные выставки художника в Италии, Германии, Франции, Америке, а также Иране и Ливане принесли автору международное признание и много престижных призов и наград, в том числе гран-при на международной выставке графики в Тригостеле. Работы художника находятся в частных коллекциях за рубежом и во многих музеях мира, в том числе в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве. Выставка будет проводиться в рамках Платоновского фестиваля.

«Друг мой» (16+)

Центр культуры и искусства «Прогресс» // 5, 6 июня 19:00

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Друг мой» — спектакль «Невидимого театра» (Санкт-Петербург) по пьесе известного белорусского драматурга Константина Стешика. Жанр постановки обозначен как «сокровенный разговор», а сюжет разворачивается вокруг старой, как мир, истории: два закадычных приятеля отправляются как-то ночью стрельнуть сигаретку. Но скучной эта прогулка не будет, обещают в театре. Спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» в 2024 году, лауреат международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» и «Свой» (2024). Режиссер — Семен Серзин.

Мировые хиты с Айдаром Гайнуллиным (16+)

Парк дворца Ольденбургских // 7 июня 21:00

Фото: Андрей Парфенов / Дирекция Платоновского фестиваля искусств

Айдар Гайнуллин — известный баянист, вокалист и композитор, академик кинематографических искусств, заслуженный артист Республики Татарстан. В Воронеже он выступит в парке дворца Ольденбургских в рамках Платоновфеста с ансамблем «Эйфория» и симфоническим оркестром Воронежского концертного зала. «Репертуар коллектива — это микс фламенко, танго, латино и музыки из кинофильмов, наполненных современным звучанием и яркой энергетикой»,— говорят о мероприятии организаторы. Дирижером выступит заслуженный артист РФ Юрий Андросов.

«Полковнику никто не пишет» (16+)

Театр драмы имени А. Кольцова // 10, 11 июня 19:00

Фото: пресс-служба Платоновского фестиваля искусств

Национальный центр искусств имени Делии Сапата Оливелья и Мастерская народного театра (Колумбия) привезут в Воронеж спектакль по повести Габриэля Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет». Режиссер Хорхе Али Триана был близким другом Маркеса и работал с ним лично над театральными адаптациями некоторых произведений. «Это пьеса о достоинстве, рассказывающая о полковнике, который умирает с голода, но продолжает заботиться о петухе, олицетворяющем надежду»,— говорит режиссер. Спектакль будет показан в рамках Платоновского фестиваля искусств.

«Пирс» (16+)

Причал Петровской набережной // 14 июня 18:00

Фото: Андрей Парфенов

После запуска в Воронеже первой очереди отремонтированной Петровской набережной в рамках Платоновского фестиваля стали проводить еще один опен-эйр — «Пирс». В нем как правило принимают участие современные отечественные коллективы, ориентированные прежде всего на молодую аудиторию. В этом году на «Пирсе» выступят «Карманный томик» (Москва, проект резидентов арт-кластера «Таврида» и финалистов «Новой волны» Ильи Аноприева и Владимира Бабенко), ALLERGIA (Курск, проект резидента арт-кластера «Таврида», полуфиналиста шоу «Залетай в тренды» и «Музыкастинг» Илья Евсюков), Только Настя (Москва, лауреат премии «Новая песня года»).

Симфоночь под звездным небом (6+)

Зеленый театр // 14 июня 20:00

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К своему 100-летию Воронежский академический симфонический оркестр подготовил опен-эйр «Симфоночь под звездным небом». В программе — произведения Моцарта, Рахманинова, Холста, Гершвина и не только. Главный дирижер — народный артист России Владимир Вербицкий, дирижер — заслуженный артист России Юрий Андросов. Солистами выступят сопрано Анастасия Колотова (Воронежский театр оперы и балета) и Вячеслав Змеу (флейта Пана).

Вячеслав Бутусов (12+)

Зеленый театр // 22 июня 19:30

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов и коллектив «Орден Славы» приедут в Воронеж с легендарными хитами Nautilus Pompilius — группы, с названием которой связаны одни из самых ярких эпизодов музыкальной карьеры Вячеслава Бутусова. Организаторы обещают, что в ходе концерта прозвучат как любимые зрителями хиты, так и редко звучащие на выступлениях композиции: «Глубина хорошо знакомых музыкальных полотен будет усилена благодаря мультимедийному шоу и эффектной сценографии».

«Музыка мира» (16+)

Карьер Белый колодец // 28 июня 18:00

Фото: Андрей Парфенов

Ежегодно одним из самых масштабных музыкальных событий Платоновского фестиваля становится опер-эйр «Музыка мира» в живописном карьере Белый колодец. Концепция этих концертов — средоточие композиций, отражающих уникальную культуру разных народов. В этом году переосмыслять традиционные мотивы, придавая им современное звучание, будут исполнители из Ганы (SANTROFI), с Кубы (LA DAME BLANCHE) и из Сербии (S.A.R.S).

Кай Метов (12+)

Зеленый театр // 29 июня 19:00

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Кай Метов — известный в России поп-исполнитель, певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов. Без них не обходилась, пожалуй, ни одна дискотека в 90-е годы прошлого века. Тур по стране посвящен 60-летию певца, которое он хочет отметить на сцене. Организаторы обещают, что на концерте в Воронеже прозвучат «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» и другие популярные композиции.