ВТБ выступил партнером социальной инициативы РЖД в Курске

При участии банка ВТБ на базе Московской железной дороги в Курске начала работу «Станция Добра» — площадка для развития волонтёрства и социальных проектов.

Новая площадка объединит добровольцев всех возрастов. Здесь предусмотрены зоны для проведения лекций, мастер-классов и совместной работы над инициативами. Особое внимание уделено сбору гуманитарной помощи: «Станция» станет пунктом координации поддержки детских домов, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как подчеркнул Роман Мазуров, управляющий курским ВТБ, волонтёрство играет важную роль в решении социальных задач: «Волонтёры дарят своё время и навыки тем, кто в этом нуждается. Уверен, что благодаря функционалу «Станции Добра» количество социальных проектов в нашем регионе будет только расти. Мы гордимся участием в этом начинании и верим, что подобные пространства появятся по всей стране».