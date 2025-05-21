Трамп: членство России в G8 могло бы предотвратить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее участие России в G8 могло бы предотвратить начало боевых действий на Украине. По его словам, взаимодействие в таком формате — с участием Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии — принесло бы много пользы.

«Раньше был формат G8, потом потрясающим образом они убрали из него Россию. Было бы намного лучше, если бы Россия осталась в этой группе»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Россия была участницей международного клуба G8 17 лет, с 1997 года. Дважды принимала председательство. В 2006 году саммит G8 прошел в Санкт-Петербурге. В 2014 году планировалось провести встречу лидеров в Сочи. Однако в марте, после принятия Крыма в состав России, западные страны прекратили работу в формате G8 и вернулись к формату G7. В феврале 2025 года Дональд Трамп заявил, что исключать Россию из «восьмерки» было ошибкой.

Лусине Баласян