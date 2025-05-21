Развитие промышленности станет ключевой темой для Краснодара на ПМЭФ-2025

Инвестиционные проекты в сфере промышленного производства станут приоритетными для Краснодара в рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов во время встречи с руководителями местных СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Наша большая цель — это развитие промышленности, новые инженерные рабочие места. У нас есть восточная промышленная зона. В новом генеральном плане мы перевели участок в станице Елизаветинской, который был предназначен для строительства многоквартирных жилых домов, в категорию промышленных земель»,— заявил господин Наумов.

По словам главы города, на территории площадью 100 га будет создан промышленный парк с производственными объектами и социальной инфраструктурой. Аналогичные планы касаются промпарка в поселке Дорожном, где также планируется внедрение новых технологий и создание рабочих мест.

Заместитель главы администрации Надежда Панаетова отметила, что сейчас власти рассматривают множество заявок по инвестиционным проектам, которые находятся на стадии согласования с краевой администрацией.

Основное внимание уделяется развитию промышленности, однако также имеются нестандартные проекты. Один из них предполагает объединение на одной площадке различных объектов торговли, спорта, общественного питания, туризма, гостиничного комплекса и небольших производств. Аналогичных объектов в Краснодаре ранее не существовало, пояснила госпожа Панаетова.

Мария Удовик