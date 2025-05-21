В Адыгее запустили новое производство гофроупаковки

Завод «Картонтара», флагман целлюлозно-бумажной отрасли на юге России, в честь 60-летия объявил о запуске нового автоматизированного гофропроизводства — проекта «Картонтара-2» в Адыгее. Производственная мощность предприятия составит до 150 млн кв м упаковки в год, сообщает пресс-служба SFT Group (СФТ Групп).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«Картонтара-2» — это полностью автоматизированная линия по производству гофроупаковки, которая будет работать на базе действующего завода в Адыгее. С его запуском компания рассчитывает укрепить позиции на российском рынке упаковки и сократить долю импорта в сегменте.

Ранее в ходе визита в Адыгею первый вице-премьер РФ Денис Мантуров высоко оценил уровень автоматизации нового производства, отметив, что подобные проекты соответствуют приоритетам национальной промышленной политики.

В рамках расширенной инвестиционной программы до 2028 года СФТ Групп планирует вложить в развитие производственных мощностей на юге России порядка 30 млрд руб. Следующим этапом станет строительство бумагоделательной машины «Оштен» мощностью до 270 тыс. т в год. Этот объект также будет размещен в Адыгее и должен начать работу в 2028 году.

Создание кластера предусматривает кооперацию более чем 15 предприятий в пяти регионах ЮФО. В компании отмечают, что помимо промышленного эффекта, проект направлен на улучшение экологической обстановки за счет переработки вторсырья и минимизации отходов.

Мария Удовик