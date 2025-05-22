Из разобранной заброшки собрали три звезды

Гендиректор ООО «СК "Союз"» Заза Паксадзе вложил в приспособление расселенного исторического дома на улице Константина Заслонова, 8Б, под трехзвездочный апарт-отель 210–240 млн рублей. Об этом девелопер сообщил «Ъ-СПб». Открытие отеля на 46 номеров намечено на лето этого года. Эксперты высоко оценивают перспективы проекта ввиду его камерности и расположения и считают адекватной для объекта ставку доходности в 8–10% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость восстановления здания господин Паксадзе оценил в 150-170 млн рублей, отметив, что компания приобрела объект примерно за 60-70 млн

Фото: ООО «СК «Союз» Стоимость восстановления здания господин Паксадзе оценил в 150-170 млн рублей, отметив, что компания приобрела объект примерно за 60-70 млн

Фото: ООО «СК «Союз»

Капитальный ремонт с восстановлением исторического облика трехэтажного здания в центре Петербурга площадью 1000 кв. м начался весной 2024 года. Осенью прошлого года часть здания была разобрана, на что обратили внимание градозащитники. Здание не имеет статуса объекта культурного наследия, в отличие от соседнего дома Степанова (улица Константина Заслонова, 8А), который сдается в аренду по городской программе «Рубль за метр». Как объясняет генеральный директор ООО «СК "Союз"» Заза Паксадзе, демонтажу был подвергнут аварийный участок объекта, который девелопер восстановил с использованием современных материалов.

Стоимость восстановления господин Паксадзе оценил в 150–170 млн рублей, отметив, что компания приобрела объект примерно за 60–70 млн. Девелопер рассказал «Ъ-СПб», что сейчас ремонтные работы завершены, объект почти готов к сдаче. Открытие апарт-отеля запланировано на лето 2025 года. По словам инвестора, для управления объектом был создан собственный отельный оператор «Союз Менеджмент».

На сайте строительной компании указано, что 46 номеров нового объекта размещения продаются с отделкой и меблировкой. Стоимость юнитов варьируется от 5,3 до 8 млн рублей. Прогнозируемая инвестором доходность составляет 12% годовых. «Сама концепция бутикового отеля в центре города — очень перспективна»,— дает оценку вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина. Однако, по ее словам, в текущих экономических условиях получить сразу высокую доходность в 12% годовых смогут разве только те инвесторы, которые вошли в проект на начальном этапе.

«Несмотря на то, что это центр, это не "лощеная" локация,— рассуждает эксперт.— Указанная доходность выглядит достаточно амбициозно. При таком уровне доходности тариф за номер при, допустим, загрузке в 50%, должен составлять 10–11 тыс. рублей в сутки, а это уже премиум-сегмент, к которому, наверное, сложно отнести данный объект». По мнению госпожи Шарыгиной, более правдоподобной представляется ставка доходности в 8–10% годовых.

Александра Тен