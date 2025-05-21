Рынок складских помещений Дона вырастет на 40%

Рынок складской недвижимости Ростова занимает пятую строчку в рейтингах аналитиков по объему качественных площадей — это, ориентировочно, около 1 млн кв. м площадей класса А. Вместе с тем, количество запросов на складские площади говорит о том, что существующего объема для рынка недостаточно. Об этом, «Ъ-Ростов» рассказала заместитель гендиректора по развитию ГК «Носта» Елена Хвостенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Количество запросов на складские площади в Ростовской области говорит о том, что данного объема для рынка недостаточно. Консалтинговые компании прогнозируют рост рынка складов в регионе еще на 30–40%»,— говорит госпожа Хвостенко.

Согласно данным аналитиков, арендная ставка в складских помещениях класса A в Ростовской области по итогам 2024 года выросла в среднем на 17,7%: с 8,5–9 тыс. руб. за кв. м в 2023 году до 10–11 тыс. руб. за кв. м в год в прошлом. Во многом решить вопрос с обеспечением объектов инфраструктурой помогало постановление №1704, позволяющее возмещать подтвержденные затраты девелопера на создание инфраструктуры к новым масштабным инвестиционным проектам.

«Но сейчас строительство складов, как, впрочем, и любое другое строительство, сдерживает высокая ключевая ставка ЦБ, так как стоимость строительства склада класса А превышает порой несколько миллиардов рублей и требует привлечения кредитных средств для реализации проекта. Возрождение складского рынка девелоперы ждут с началом снижения ключевой ставки»,— заявила Елена Хвостенко.

Аналитики отмечают, сегодня на донском рынке особой популярностью пользуются мини-склады — боксы от 5 до 50 кв. м. Их средняя стоимость составляет порядка 780 руб. за куб. м. Ключевой драйвер здесь — урбанизация и дефицит пространства. В густонаселенных районах, где квадратные метры жилья на вес золота, аренда бокса становится альтернативой захламлению квартир. Люди готовы платить за освобождение личного пространства — это тренд, который будет только усиливаться.

Валентина Любашенко