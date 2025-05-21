Удовлетворенность россиян экологической обстановкой вновь падает

ВЦИОМ представил ежегодный индекс удовлетворенности россиян экологической ситуацией в своем регионе. Он основан на результатах всероссийского телефонного опроса, в котором приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

Исследователи спросили, как россияне оценивают экологическую обстановку в своем населенном пункте, и вычли отрицательные ответы из положительных. В этом году показатель составил 32 пункта (возможный результат от –100 до 100). В целом благополучной назвали ситуацию 64% опрошенных, для 32% обстановка показалась неблагополучной. Еще 4% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос.

Впервые с 2017 года показатель упал. До этого момента респонденты, как правило, негативно оценивали ситуацию — и расчетный индекс находился в зоне отрицательных значений. Но после 2017 года индекс устойчиво рос, достигнув исторического максимума в прошлом году. В этом же году показатель почти опустился до значений четырехлетней давности.

Высокие значения индекса в прошлые годы ВЦИОМ связывает с «переключением основного внимания населения в течение 2023 и 2024 годов на международную повестку и СВО». В этом же году, по их мнению, неудовлетворенность выросла в том числе и из-за разлива мазута в Черном море в декабре прошлого года. «Ранее экоповестка просто выпадала из поля зрения наших соотечественников. Тем самым снижение индекса не означает, что с экологией вдруг все стало критически плохо: скорее это откат к условно стабильным значениям, которые сохранялись с 2018 года»,— предполагают авторы исследования.

Социологи также отмечают, что степень удовлетворенности экологической обстановкой зависит от размера населенного пункта респондента. В большинстве случаев чем больше населенный пункт, тем хуже обстоит ситуация: расчетный индекс в сельской местности сегодня в 1,6 раза превышает средневыборочный показатель. Из общей картины выбиваются Москва и Санкт-Петербург: экологическая ситуация в обеих столицах, по оценкам жителей, почти такая же хорошая, как и по оценкам сельских жителей, добавляют социологи.

Полина Ячменникова