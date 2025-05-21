В Саратове до конца июня демонтируют 106 незаконных рекламных конструкций

В Саратове до конца июня этого года снесут 106 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, до конца первого летнего месяца в Саратове демонтируют все рекламные конструкции без законных разрешений, их насчитывается 106. К настоящему времени в городе уже снесены 35 конструкций.

Михаил Исаев отметил, что в Саратове по причине несоответствия требованиям нового закона из схемы исключен в общей сложности 331 такой элемент. По ним поданы иски для расторжения разрешений на размещение. Этого ранее потребовал от муниципалитета губернатор Роман Бусаргин.

Глава Саратова назвал демонтаж незаконных рекламных конструкций задачей, стоящей перед всеми районными администрациями. Он призвал к системной работе в этой части.

Павел Фролов