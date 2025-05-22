Готов к суду и обороне

Арбитражный суд Башкирии признал законным отказ регионального министерства спорта выделить 11 млн руб. субсидий военно-спортивному фонду «Башкортостан». Фонд рассчитывал получить средства на тестирование граждан в рамках программы «Готов к труду и обороне», чем он и занимался с 2015 года. Однако министерство в начале 2024 года согласилось выплатить лишь 1,8 млн руб. и выбрало новую организацию, принимающую нормативы ГТО — Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смена регоператора сдачи норм ГТО привела к судебным спорам

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Смена регоператора сдачи норм ГТО привела к судебным спорам

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Министерство спорта Башкирии доказало в арбитражном суде право давать разрешение на прием нормативов ГТО. Если с 2015-го по 2024 год экзамены принимал военно-спортивный фонд «Башкортостан» (центр тестирования находился в уфимском стадионе «Динамо»), то с прошлого года он потерял эти функции.

Как следует из материалов дела, в конце января 2024 года ФОНД «Башкортостан» обратился к министерству спорта с просьбой выделить субсидию в размере около 11 млн руб. для реализации программы «Готов к труду и обороне» на территории республики. Право на государственное финансирование заявитель обосновывал, в том числе, и тем, что фонд значился в списке получателей субсидий в законе о бюджете Башкирии на 2024 год.

Министерство сначала отправило запрос на доработку, а 2 февраля заявило, что фонд может рассчитывать лишь на 1,8 млн руб. — средства, потраченные на ГТО с начала года.

Спустя полтора месяца министерство спорта выбрало нового организатора экзаменов по нормативам ГТО — им стал открытый в середине февраля прошлого года Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина.

Военно-спортивный фонд «Башкортостан» зарегистрирован в 2014 году в Уфе. На сайте фонда говорится, что его целями является содействие в реализации госпрограмм в сфере массового спорта, здорового образа жизни, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, подготовка допризывной молодежи к «выполнению конституционного долга по защите Отечества». По данным Rusprofile, ранее учредителями фонда были Федерация многоборья ГТО Башкирии и московское НКО «Военно-спортивный фонд». В 2024 года выручка «Башкортостана» составила 576 тыс. руб., убыток — 1,7 млн руб.

Не согласившись с отказом в субсидировании и выбором нового экзаменатора, 19 марта 2024 года военно-спортивный фонд «Башкортостан» обратился с иском в арбитражный суд Башкирии с требованиями отменить решения министерства спорта.

Ответчик и Центр спортивной подготовки, привлеченный к разбирательствам как третье лицо, в удовлетворении требований фонда просили отказать.

По мнению суда, военно-спортивный фонд ошибочно истолковал список получателей субсидий в законе о бюджете как обоснование для выделения ему 11 млн руб. Во-первых, посчитал суд, в перечне не указывается, какую сумму должен получить истец. Во-вторых, размер субсидий не мог быть рассчитан заранее — сумма бюджетного финансирования может быть установлена только после подсчета уже понесенных затрат на программу ГТО, следует из решения. В-третьих, отметил суд, в приложении к закону о бюджете, где указана сумма ассигнований на ГТО, не говорится, что субсидию получит именно военно-спортивный фонд.

Что касается решения министерства о передаче полномочий по приему экзаменов другой организации, то, по мнению суда, ведомство вправе само решать, кто будет проводить тестирование на нормативы ГТО, а Центр спортивной подготовки, будучи по статусу спортивной школой, может проводить такие экзамены. Таким образом, все требования военно-спортивного фонда были отклонены.

Связаться с «Башкортостаном» вчера не удалось — указанные на сайте организации номера телефонов не действуют.

По данным картотеки арбитражных дел, фонд подал апелляционную жалобу на решение суда (к производству еще не принята).

«Позиция суда представляется обоснованной и соответствующей действующему законодательству,— отметил адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. — В законе о бюджете Башкирии на 2024 год указано, что субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с внедрением и реализацией комплекса ГТО, а не конкретной организации. При этом закон не устанавливает размер субсидии конкретному получателю, а лишь общую сумму бюджетных ассигнований».

В то же время, по мнению господина Шицле, у фонда есть шансы оспорить решение, хоть и небольшие: «В теории военно-спортивный фонд мог бы аргументировать свою позицию тем, что исторически именно он выполнял функции регоператора ГТО. Однако эти аргументы, скорее всего, не будут иметь решающего значения».

С ним согласен юрист «ВМ-Право и консалтинг» Владимир Абрамов. «Шансы на успешное обжалование данного решения суда представляются минимальными»,— резюмировал эксперт.

Идэль Гумеров