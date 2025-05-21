Бюджет Ростовской области недополучил более 10 млрд рублей налогов в 2025 году

Задолженность организаций и граждан Ростовской области по налоговым платежам в региональный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, выросла почти на 12% в 2025 году. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

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По предоставленным данным, на 1 мая 2025 года общий объем недоимки достиг 10,7 млрд руб., тогда как год назад этот показатель составлял 9,5 млрд руб. Около 40% всей задолженности (4,25 млрд руб.) приходится на налогоплательщиков Ростова-на-Дону. Значительные суммы числятся также за жителями и предприятиями Таганрога (931,7 млн руб.) и Шахт (594 млн руб.).

Наибольшая часть долгов приходится на предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения – 2,89 млрд руб. Задолженность по НДФЛ составила более 2,5 млрд руб., по налогу на прибыль организаций – 1,65 млрд руб. Долги по транспортному налогу превысили 1,2 млрд руб., пояснили в ведомстве.

По информации Росстата, в начале 2025 года существенно снизились поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет от плательщиков Ростовской области. За январь-февраль объем поступлений составил около 27,9 млрд руб., что на 16,6 млрд руб. меньше, чем годом ранее.

Валентина Любашенко