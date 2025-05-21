Следователи начали проверку ярославской «дырявой дороги»

Ярославский СУ СК России начал доследственную проверку по факту ненадлежащего состояния дороги вблизи деревни Высоково в Большесельском округе. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

20 мая в Telegram-каналах появились публикации с фотографией объекта и подписью: «Самую дырявую дорогу нашли в Ярославской области».

Следователи уже выяснили, что покрытие не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, а работы по приведению в нормативное состояние фактически не осуществляются. Не заключен и контракт на содержание дорожной сети данного муниципального образования.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по Ярославской области А.А. Бессмельцева по данному факту территориальным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность)»,— сообщили в ведомстве.

Сотрудники Следственного комитета уже осмотрели дорогу, сейчас проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение.

Алла Чижова