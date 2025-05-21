Работы известного скульптора Зураба Церетели планируют восстановить в Сочи

Градостроительный совет Сочи обсудил реставрацию знаменитых мозаичных композиций Зураба Церетели «Коралловый риф» и «Рыбки», созданных в начале 70-х годов в Адлерском Курортном городке и удостоенных Ленинской премии. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Известные мозаичные бассейны «Коралловый риф» и «Рыбки» были созданы в начале 70-х годов во время активного развития Курортного городка в Адлере, который тогда был крупнейшим санаторным комплексом. В 1975 году детский декоративно-художественный городок Церетели получил Ленинскую премию в области литературы, искусства и архитектуры.

Администрация города провела конкурс на разработку концепции комплексного развития парковой территории. В 2024 году проект победителя был одобрен Градостроительным советом и местными депутатами. Разработчики изучили историю места и предложили варианты функционального зонирования.

Родственники художника подчеркнули важность сохранения его памяти и предложили провести студенческий архитектурно-художественный конкурс для поиска новых идей по развитию территории.

Объекты мозаики требуют реставрации, так как они являются важными архитектурными элементами Курортного городка. По Генеральному плану эти площадки отнесены к озелененным территориям общего пользования и не подлежат застройке, что должно быть учтено в техническом задании конкурса. Работа в этом направлении продолжится.

Члены Градостроительного совета также посетили XIV Всероссийскую выставку-конкурс студенческих работ «Сочи гостеприимный город 2025», где представлены дизайн-проекты и концепции благоустройства от студентов различных вузов России.

Мария Удовик