Должникам по алиментам усложняют жизнь

Должников по алиментам могут лишить доступа к «Госуслугам», местам в бизнес-классе и сделкам с недвижимостью. Для неплательщиков также нужно ввести запрет на регистрацию юрлиц, транспорта, ограничить им возможность открывать банковские счета и брать кредиты, кроме как для погашения задолженности, заявил замминистра юстиции Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По его словам, нарушители должны сталкиваться со сложностями во всех сферах жизни: «Я понимаю, может, звучит одиозно, кто-то скажет, мол, зачем мы вот такой комплекс мер сейчас будем вводить в отношении таких должников. Но, поверьте мне, судьбы 120 тыс. несовершеннолетних либо тех, кто нуждается в помощи, заслуживают того, чтобы в отношении таких лиц принимали максимально жесткие меры. Хватит уже играть с ними в игры. Нужно заниматься конкретной работой, чтобы они понимали, что каждое их действие связано с ограничением их свободы в той степени, в какой это необходимо для обеспечения прав и свобод других граждан».

25 мая в России появится открытый список неплательщиков по алиментам с личными данными и суммой задолженности. По данным Федеральной службы судебных приставов, в реестр должников попадет 190 тыс. человек. В Минюсте предполагают, что наличие фамилии в таких «позорных списках» осложнит для должника прием на работу или заключение брака. Меры по ограничениям на трудовую сферу и на наличие активов часть юристов не считают эффективными. Чем больше имущества, тем выше шансы взыскать с должника сумму алиментов, говорит партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Виктория Дергунова:

«Долг по алиментам составляет 156 млрд руб., и это все дети, которые находятся на иждивении одного родителя, как правило, мамы. Если должник скрывает доходы, на себя имущество не регистрирует, то найти у него за границей активы у судебного пристава-исполнителя возможности нет. Говорить о том, что мера по запрету регистрации на себя имущества будет эффективной в борьбе с этой задолженностью, не приходится. Они и так на себя ничего не регистрируют. Но даже если бы регистрировали, как можно запретить им это делать? Например, они вступают в наследство, у них появляются активы, на которые можно обратить взыскание, в том числе для погашения задолженности по алиментам.

То есть, наоборот, нужно им запретить в рамках банкротств те сделки, которые будут ухудшать их имущественное положение и могут повлиять на исполнение алиментных обязательств.

Надо брать меры из банкротства, там все прекрасно работает, когда взыскиваются задолженности в пользу кредиторов. Проверять все их расходы за три года, оспаривать все эти сделки за три года для того, чтобы достать эти деньги, которые они перечисляли кому-то, и перечислить их взыскателю по алиментам».

Также Минюст предложил запретить должникам по алиментам работать в госорганах, пользоваться государственными интернет-сервисами и покупать билеты повышенной комфортности в самолетах и поездах. При этом большая часть озвученных ограничений уже предусмотрена в законе, говорит заместитель директора группы компаний «Финансовые услуги» Григорий Галицких, однако, чтобы говорить об эффективности, практики их применения до сих пор не хватает: «В законе все эти возможности запрета на регистрационные действия с транспортом и недвижимостью уже есть. И приставы имеют возможность этим пользоваться. Если мы говорим про ограничение права на ведение предпринимательской деятельности или занятие определенных позиций, похожая норма существует, например, в банкротном законодательстве.

Теперь посмотрим на реалии жизни. Машины, недвижимость, имущество и собственность продаются часто связанным лицам. Помимо машины и недвижимости, существуют разные виды имущества: доли в уставных капиталах, акции, патенты и так далее. Но нет массовой практики применения мер в отношении этих активов. Несложно обойти и запрет на банковские операции. У нас есть доходы в конвертах, электронные кошельки, которые не арестовываются и откуда не изымаются деньги. У нас есть даже банки, которые не подпадают под запреты и ограничения от приставов. И все должники прекрасно знают, где нужно открыть счет и карточку.

Поэтому вроде бы нужно обкладывать флажками должника, чтобы мотивировать его на выполнение своих обязательств, но по факту все кроется не в том, что нет этих механизмов, они просто не используются».

По данным Минюста, сейчас в России взыскание алиментов обеспечивается в рамках 92% исполнительных производств. По каждому 12-му делу добиться выплат при нынешних мерах воздействия на должников не удается.

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Юлия Савина, Егор Парфенов