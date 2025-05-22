Химическая зависимость

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Химия и экология»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Химия и экология»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Химическая промышленность адаптируется к новым экономическим условиям. Как ни одна другая, химическая отрасль серьезно зависит от экспорта, поэтому любые колебания валюты, санкционное давление и нарушение логистики отражаются на результатах компаний. Несмотря на внешнеэкономические вызовы, химики уверенно пре­одолевают трудности. Об этом свидетельствуют их финансовые результаты. Впрочем, многие компании сегодня вынуждены рассказывать о себе чуть меньше, чтобы не провоцировать новую волну санкций и запретов.

Вместе с тем сегодня главной задачей химической отрасли становится снижение зависимости от импорта химических компонентов. Сейчас многие предприятия уже успешно осваивают импортозамещение. Для повышения технологической независимости страны в 2025–2030 годах в России объявлена новая программа «Новые материалы и химия». Результатом этой программы должно стать повышение до 100% уровня технологической независимости по новым материалам и химии.

Ученые считают, что Пермский край, где химическое производство представлено особенно сильно, может стать активным участником проекта. Тем более что объем инвестиций из федерального бюджета на эти цели составит более 170 млрд руб. Интересно, какая часть из этих денег может достаться пермским предприятиям и какие новые проекты они готовы будут представить в ближайшие пять лет?