Площадь современных теплиц в Липецкой области выросла в 20 раз

В Липецкой области площадь современных теплиц выросла в 20 раз с 2014 года и сейчас превышает 220 га. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства. Это позволило региону удерживать лидерство по производству овощей закрытого грунта в России.

С начала года в четырех тепличных комплексах Липецкой области собрано 63 тыс. т огурцов, томатов и салатов: 30,8 тыс., 31,3 тыс. и 900 т соответственно.

Все теплицы в регионе относятся к четвертому и пятому поколениям, что позволяет собирать почти в два раза больше продукции с 1 кв. м по сравнению с обычными теплицами. В прошлом году в Липецкой области произвели около 143 тыс. т овощей закрытого грунта.

«Сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей экономики Липецкой области, в которой мы традиционно по многим показателям занимаем высокие позиции в стране. Тепличные овощи — это направление, которое развивается очень хорошими темпами, что не может не радовать»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова