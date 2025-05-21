Рубио: США не смогут решить все мировые проблемы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могут решать все мировые проблемы и должны сконцентрироваться на внутренних вопросах. В частности, по его словам, США не могут позволить себе сохранение программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах»,— сказал Марко Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете Палаты представителей (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что «каждый потраченный доллар» США должен делать страну «безопасней, сильней и более преуспевающей».

В апреле Госдепартамент США отменил финансирование 139 иностранных программ помощи на общую сумму $215 млн. Среди них: проект по борьбе с дезинформацией в Великобритании, «Развитие активной гражданской позиции» в Узбекистане, «Продвижение демократической культуры» в Армении, «Расширение устойчивости и вовлеченности написания новостей» в Молдавии, «Реагирование на дезинформацию посредством креативного контента» в Белоруссии, а также проект «Независимые СМИ за мир и демократию» в Европе.

Лусине Баласян