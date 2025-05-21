С начала 2025 года пассажиропоток крупнейших вокзалов СКЖД вырос на 2%

За четыре месяца 2025 года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем направлениях отправлено 12,2 млн пассажиров. Для сравнения, за январь-апрель 2024 года железнодорожным транспортом воспользовались 11,9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров в 2025 году пришлась на вокзальные комплексы курортных зон Черноморского побережья. Лидером по количеству пассажиров стал Адлер (порядка 2 млн человек). Второе место у вокзала Ростов-Главный (1,45 млн). На третьей позиции - Краснодар-1 (1,35 млн).

Не менее популярны вокзалы Сочи (1,3 млн), Кисловодска (448 тыс.), Пятигорска (444 тыс.), Ессентуков (411 тыс.), Анапы (400 тыс.), Новороссийска (365 тыс.), Туапсе (363 тыс.), Минеральных Вод (318 тыс.), Лазаревской (300 тыс.), Олимпийского парка (279 тыс.), Хосты (213 тыс.), Махачкалы (199 тыс.) и Розы Хутор (173 тыс. человек).

Валентина Любашенко