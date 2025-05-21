В Черноземье 22 мая будет облачно и дождливо, от +8°С до +24°С

В четверг, 22 мая, в большинстве регионов Черноземья ожидается малооблачная погода, местами будет идти дождь. Температура будет варьироваться от +8°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируют облачность с прояснениями, без осадков, температура до +11°C. Днем ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура поднимется до +23°C.

В Воронеже на протяжении суток возможна переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до +12°C, днем потеплеет до +24°C.

В Курске ночью синоптики прогнозируют малооблачность, без осадков, до +10°C. Днем ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до +23°C.

В Липецке ночью ожидают малооблачную погоду без дождя, до +9°C. Днем будет переменная облачность, без осадков, до +23°C.

В Орле ночью прогнозируют малооблачную погоду, без осадков, температура опустится до +8°C. Днем ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до +23°C.

В Тамбове на протяжении суток ожидают облачность с прояснениями. Ночью будет небольшой кратковременный дождь, прогнозируется до +10°С. Днем осадков не будет, воздух прогреется до +22°С.

Ульяна Ларионова