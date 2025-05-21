Более 250 новороссийцев получили компенсации после атаки на город

Компенсации за ущерб получили 265 жителей Новороссийска, которые оперативно предоставили необходимые документы после недавней атаки. По официальным данным, пострадали 231 квартира и два частных дома, в которых проживают 508 человек, сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди пострадавших 441 гражданин подтвердил факт проживания в поврежденном жилье и предоставил требуемые документы. С 16 мая администрация города продолжает осуществлять выплаты.

Прием документов для компенсаций организован в администрациях Центрального, Южного и Восточного внутригородских районов Новороссийска. В руководстве муниципалитета подчеркнули важность оказания помощи жителям города и отметили, что этот вопрос находится под особым контролем.

Мария Удовик