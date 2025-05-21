Верфь «Красное Сормово» завершила первый квартал 2025 года с прибылью

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) завершил первый квартал 2025 года с прибылью 8,7 млн руб. против убытка 316,6 млн руб. в январе-марте прошлого года, следует из отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выручка верфи увеличилась на 20% и составила 3,3 млрд руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла с начала года на 6,9%, кредиторская – сократилась на 19,1%, до 29,2 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», верфь завершила 2024 год с убытком 3,4 млрд руб., объем которого за год увеличился в 2,5 раза.

Владимир Зубарев