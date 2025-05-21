В ярославском соцучреждении нашли фальсифицированные сгущенку и масло

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили несоответствия нормам в образцах сгущенки и сливочного масла, взятых в одном из социальных учреждений Ярославской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отбор проб проводился управлением Россельхознадзора в рамках государственного пищевого мониторинга. Производителями продукции оказались компании из Брянской и Московской областей. Впоследствии материалы были отправлены в лабораторию, где провели необходимые испытания.

«В составе сгущенки выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, а в пробе масла фитостерины и нарушения в соотношениях массовых долей метиловых эфиров жирных кислот. Выявленные несоответствия свидетельствуют о фальсификации состава продуктов»,— сообщили в лаборатории.

Полученные результаты испытаний направили в Россельхознадзор.

Алла Чижова