Разрешите наши документы

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Акционеры «Биомедхима» вступили в корпоративный спор
Совладельцу уфимского научно-производственного предприятия «Биомедхим» Елене Логиновой не удается победить в корпоративном конфликте с сыном своего покойного супруга. Ярослав Логинов, которому принадлежат 25% акций компании, добился, чтобы «Биомедхим» предоставила ему финансовые документы за последние годы. Елена Логинова, владеющая 50% «Биомедхима», не смогла вывести Ярослава из числа акционеров предприятия. Она заявляла, что ответчик владеет компанией-конкурентом, но этот довод не принял суд. Юристы полагают, что у господи Логиновой мало шансов отменить решение суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Арбитражный суд Башкирии обязал научно-производственное предприятие «Биомедхим» в течение недели предоставить акционеру Ярославу Логинову финансовые документы. Господин Логинов, который владеет 25% акций компании, просил передать ему промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за первый квартал 2024 года, книги покупок и продаж за 2020-2023 годы и первый квартал 2024 года, оборотно-сальдовые ведомости за 2023 год и на 1 мая этого года, выписку расчетного счета за 2023 год и за период с 1 января по 28 мая 2024 года, а также данные по сформированному резервному фонду на 1 июня 2024 года и выписку, подтверждающую его размер.
Соответствующие документы господин Логинов просил предоставить еще в мае прошлого года, но компания проигнорировала его обращение, следует из материалов дела.
Представитель «Биомедхима» в суде просил отказать в удовлетворении иска. По его словам, господин Логинов является единственным учредителем и директором ООО «Биохим-реагент», которое является конкурентом «Биомедхима». Учитывая, что ответчик выпускает продукцию, защищенную патентами, предоставлять спорные документы третьим лицам компания считает нарушением Гражданского кодекса. Кроме того, пояснил представитель «Биомедхима», в арбитражном суде рассматривается иск Елены Логиновой, владеющей 50% акций ЗАО, об исключении Ярослава Логинова из числа акционеров компании.
ЗАО НПП «Биомедхим», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в феврале 2004 года. Уставный капитал – 4 млн руб. Компания разрабатывает и производит биопрепараты сельскохозяйственного, промышленного, экологического и бытового назначения. «Биомедхиму» принадлежат 19 патентов. Среди них, в частности, на способы очистки земли и водных поверхностей от нефти. Выручка компании в 2024 году составила 33,3 млн руб., убыток – 2,6 млн руб.
ООО «Биохим-реагент» зарегистрировано в октябре 1993 года. Уставный капитал – 2,1 млн руб. Учредитель – Ярослав Логинов. В 2024 году при выручке 7,6 млн руб. убыток компании составил 6 тыс. руб.
Арбитражный суд пришел к выводу, что «Биохим-реагент» не ведет деятельность в ущерб «Биомедхиму». При этом, отметил суд, акционер компании имеет право требовать у нее «любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества».
В марте этого года арбитражный суд Башкирии отказал Елене Логиновой в иске об исключении Ярослава Логинова из состава учредителей «Биомедхима». На 4 июня назначено заседание по рассмотрению ее апелляционной жалобы.
Как следует из материалов этого дела, Елена Логинова получила акции компании по решению Советского райсуда Уфы после смерти своего супруга Олега Логинова (по документам суда, в 2024 году ему по-прежнему принадлежали 25% акций АО). Ярослав Логинов – сын Олега Логинова. В суде госпожа Логинова заявляла те же доводы, что в споре по поводу предоставления документов. По ее словам, Ярослав Логинов владеет конкурирующей компанией, поэтому, по ее мнению, не может быть акционером «Биомедхима». Суд с ней не согласился, так как истец не доказала, что Ярослав Логинов наносит ущерб предприятию.
Получить комментарии у Елены Логиновой вчера не удалось. На оставленный в приемной «Биомедхима» номер телефона в редакцию «Ъ» никто не перезвонил.
Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что «выводы суда полностью соответствуют нормам корпоративного права и сложившейся судебной практике». «Судом обоснованно отвергнуты доводы ответчика о том, что истец является конкурентом, так как не было представлено убедительных доказательств реальной конкуренции между компаниями и причинения вреда коммерческим интересам «Биомедхима»,— отметил эксперт. – Поэтому шансы на отмену данного решения в апелляции выглядят минимальными. При этом интересно и то, что параллельное дело об исключении господина Логинова из числа акционеров «Биомедхим» завершилось также не в пользу мажоритарного акционера в лице госпожи Логиновой, что косвенно только усиливает правомерность требований истца в настоящем деле».