Разрешите наши документы

Совладельцу уфимского научно-производственного предприятия «Биомедхим» Елене Логиновой не удается победить в корпоративном конфликте с сыном своего покойного супруга. Ярослав Логинов, которому принадлежат 25% акций компании, добился, чтобы «Биомедхим» предоставила ему финансовые документы за последние годы. Елена Логинова, владеющая 50% «Биомедхима», не смогла вывести Ярослава из числа акционеров предприятия. Она заявляла, что ответчик владеет компанией-конкурентом, но этот довод не принял суд. Юристы полагают, что у господи Логиновой мало шансов отменить решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии обязал научно-производственное предприятие «Биомедхим» в течение недели предоставить акционеру Ярославу Логинову финансовые документы. Господин Логинов, который владеет 25% акций компании, просил передать ему промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за первый квартал 2024 года, книги покупок и продаж за 2020-2023 годы и первый квартал 2024 года, оборотно-сальдовые ведомости за 2023 год и на 1 мая этого года, выписку расчетного счета за 2023 год и за период с 1 января по 28 мая 2024 года, а также данные по сформированному резервному фонду на 1 июня 2024 года и выписку, подтверждающую его размер.

Соответствующие документы господин Логинов просил предоставить еще в мае прошлого года, но компания проигнорировала его обращение, следует из материалов дела.

Представитель «Биомедхима» в суде просил отказать в удовлетворении иска. По его словам, господин Логинов является единственным учредителем и директором ООО «Биохим-реагент», которое является конкурентом «Биомедхима». Учитывая, что ответчик выпускает продукцию, защищенную патентами, предоставлять спорные документы третьим лицам компания считает нарушением Гражданского кодекса. Кроме того, пояснил представитель «Биомедхима», в арбитражном суде рассматривается иск Елены Логиновой, владеющей 50% акций ЗАО, об исключении Ярослава Логинова из числа акционеров компании.

ЗАО НПП «Биомедхим», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в феврале 2004 года. Уставный капитал – 4 млн руб. Компания разрабатывает и производит биопрепараты сельскохозяйственного, промышленного, экологического и бытового назначения. «Биомедхиму» принадлежат 19 патентов. Среди них, в частности, на способы очистки земли и водных поверхностей от нефти. Выручка компании в 2024 году составила 33,3 млн руб., убыток – 2,6 млн руб.