Вестибюль моста «Багратион» сносят в районе «Москва-Сти»

Сегодня в районе делового центра «Москва-Сити» начался снос вестибюля пешеходного моста «Багратион». Об этом сообщает «РИА Новости». Спецтехника уже разобрала часть стеклянного фасада сооружения. Проход к мосту закрыт.

Мост закрыли на реконструкцию с 12 мая. Тогда электросуда стали перевозить пешеходов с одного берега Москвы-реки на другой. Еще в январе в СМИ появилась информация о том, что объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) собирается выкупить строящееся 75-этажное здание у моста «Багратион» для штаб-квартиры. Сдача офиса запланирована на 2030 год. Позднее в компании подтвердили «РИА Новости» сообщения о выкупе здания.

Подробнее об офисном строительстве в Москве — в материале «Ъ» «Офисы строятся под спрос».