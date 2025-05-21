В Херсонской области проведут игру—имитацию выборов для молодежи

Избирательная комиссия Херсонской области проведет молодежную «избирательную зарницу» с заданиями на физическую и интеллектуальную подготовку. Об этом председатель комиссии Марина Захарова сообщила сегодня после презентации проекта на телемосте с Центризбиркомом (ЦИК) России.

Глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале уточнил, что на телемосте с ЦИКом обсуждалось, «как вовлечь молодых людей в выборы и зачем им это нужно». Марина Захарова, в свою очередь, пояснила, что «избирательная зарница» призвана показать, «в каких условиях приходится работать» членам комиссии. Ведь, по ее словам, выборы в области «требуют не только знания федерального законодательства, избирательного права, но и хорошей физической подготовки для наших членов участковых комиссий». Таким образом, игра будет представлять собой «своеобразный симбиоз интеллектуального знания и физической нагрузки» и состоять из нескольких этапов, «которые предусматривают меткость, быстроту и темп».

Облизбирком планирует организовать зарницу совместно с «Движением первых» и региональным министерством молодежи, на игру хотят пригласить соседей из Запорожской области. В финал «избирательной зарницы» осенью будут также приглашены участники из ЛНР и ДНР.

Божена Иванова