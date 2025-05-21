На Курорте Красная Поляна стартует сезон летнего катания на лыжах и сноубордах

Специально для этого на курорте будет построен сноупарк площадью 20 000 кв. м с тремя линиями для катания разного уровня: для начинающих (взрослых и детей), уверенных райдеров и экспертов. Каждая зона будет оборудована собственными подъемниками. Сноупарк в этом году будет включать 15 джиббинговых фигур и два стола с трамплинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Традиционный сезон бонусного катания для любителей экстремальных видов спорта состоится на Курорте Красная Поляна с 1 июня по 22 июня. Bonus Summer Camp будет проходить в горной долине Цирк-2, где благодаря уникальному климату снег лежит до середины лета. В этом году в лагере в рамках фестиваля будет работать школа катания от одного из сильнейших прорайдеров России и мира, основателя проекта — Дениса Бонуса (Леонтьева).

— Bonus Summer Camp – уникальная площадка, не имеющая аналогов в стране, которая позволяет продлить сезон катания на лыжах и сноуборде в окружении цветущих альпийских лугов. Ожидается, что в общей сложности лагерь в этом году посетят порядка 1500 человек со всей России, 500 из них дети. Также это место является еще и тренировочной базой для сборных России по фристайлу и по сноуборду. Также в сноупарк на сборы приедут региональные команды,— сообщил Денис Бонус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Для участников подготовлен насыщенный ивент-календарь: за 22 дня в рамках лагеря пройдет 18 соревнований по сноуборду, горным лыжам и скейтбордингу для разных возрастов и уровней подготовки.

Для того чтобы принять участие, достаточно приобрести ски-пасс Bonus Summer Camp в онлайн-магазине Курорта Красная Поляна.

https://krasnayapolyanaresort.ru/

НАО «Красная поляна»