В детском лагере в Забайкалье сгорели семь строений

Пожарные ликвидировали открытое горение в детском лагере «Огонек» в Забайкальском крае, сообщило МЧС России. По предварительной информации, уничтожены семь строений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Предварительно, огнем уничтожены семь построек, три здания пожарным удалось отстоять. Тушение осложняли порывы ветра до 20 м/с, расположение лагеря в труднодоступном месте лесного массива и низкая огнестойкость деревянных зданий»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, детей в лагере не было. Персонал учреждения эвакуировали пожарные. Ранее МЧС сообщало, что «ветер разнес пожар на тысячу квадратных метров».

В настоящий момент, как указано в публикации ведомства, сотрудники госпожнадзора устанавливают причины пожара. МЧС также указало, что рядом с территорией лагеря горит лесной массив на 600 га. С 23 апреля в Забайкальском крае действует режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров.

Петр Бузлаев