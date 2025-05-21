В Самарской области выпало рекордное количество осадков

Во вторник, 20 мая 2025 года, на пяти метеостанциях Самарской области перекрыт абсолютный максимум количества выпавших за сутки осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным синоптиков, больше всего осадков выпало в Сызрани — 47,8 мм. Это выше месячной нормы и на 36,3 мм превышает предыдущий рекордный показатель для этого дня, установленный в 1973 году. В Тольятти зафиксировано 11,1 мм осадков, что также стало новым рекордом. Это на 2,2 мм больше предыдущего максимума для этого дня, зарегистрированного 21 год назад.

Суточные максимумы выпавших осадков зафиксированы также в Безенчуке (25,8 мм), Новодевичьем Шигонского района (21,1 мм) и на метеостанции Аглос в Волжском районе (16,3 мм).

Андрей Сазонов