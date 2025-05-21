«Подписные издания» оштрафованы на 800 тыс. руб. за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал книжный магазин «Подписные издания» на 800 тыс. руб. по протоколу о пропаганде ЛБГТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП в отношении магазина составили в апреле. Поводом стала продажа трех книг книг издательства Ad Marginem — «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзан Зонтаг, а также книги «Тело каждого» Оливии Лэнг. В них суд усмотрел признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщала ранее пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева.

10 апреля СМИ сообщали, что правоохранительные органы провели в «Подписных изданиях» обыск, по итогам которого изъяли несколько десятков книг, содержащих «признаки ЛГБТ-идеологии» (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Журналистка Ксения Собчак писала, что вопросы возникли к книгам издательства Ad Marginem. Главный редактор издательства Михаил Котомин заявил РБК, что книги издательства «периодически попадают в какие-то списки, но это вопрос к составителям списков, местами доходящих до абсурда».

Полина Мотызлевская