Более 40 новых автобусов получили школы Ставропольского края

Ставропольский край получил 41 новый школьный автобус. Очередная партия машин поступила в регион благодаря федеральной программе, инициированной Президентом России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров

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Машины будут распределены на 18 округов и районов региона.

«В результате взаимодействия краевого Правительства с федеральным центром и инвесторами с 2015 по 2024 годы в учебные заведения края доставлено 568 транспортных средств»,— написал Владимир Владимиров.

Ежедневно школьные автобусы перевозят почти 18 тыс. учащихся из 480 населенных пунктов.

Николай Аксенов