Летний сезон катания на лыжах стартует в горах Сочи

В горах Сочи стартует сезон летнего катания на лыжах и сноубордах. Специально для этого на Курорте Красная Поляна построят сноупарк площадью 20 тыс. кв. м с тремя линиями для катания разного уровня сложности, включая зоны для новичков. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Каждая зона будет иметь свои подъемники. В 2025 году сноупарк предложит 15 фигур для джиббинга и два трамплина. Летнее катание пройдет с 1 июня по 22 июля в рамках фестиваля Bonus Summer Camp.

Мероприятие пройдет в горной долине Цирк-2, где благодаря специфическому климату снег сохраняется до середины лета.

По словам директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сергея Сомко, Сочи предоставляет уникальную возможность одновременно наслаждаться купанием на побережье и катанием на лыжах в горах. Это привлекает множество гостей и местных жителей. Горные курорты также предлагают разнообразные экскурсии по живописным маршрутам Кавказа.

Организаторы ожидают около 1,5 тыс. участников со всей страны, среди которых примерно 300 детей. Сноупарк станет тренировочной базой для национальных команд по фристайлу и сноуборду, а также для региональных групп.

На 22 дня запланировано 18 соревнований по сноуборду, горным лыжам и скейтбордингу для различных возрастных категорий и уровней подготовки.

Мария Удовик