Три человека пострадали в аварии с автобусом в Нижегородской области

Минивэн Ford Transit столкнулся с пассажирским автобусом №204 в поселке Ждановский Нижегородской области утром 21 мая. Пострадал 34-летний водитель иномарки, 31-летняя и 9-летняя пассажирки, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 11:40 на улице Зеленой. По предварительным данным, Ford Transit не уступил автобусу при выезде с прилегающей территории и врезался в него.

Нескольким пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь, добавили следователи. Нижегородское СУ СКР и региональная прокуратура начали проверки.

Елена Ковалева