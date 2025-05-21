После разгула стихии школу в Новоалександровском округе закрыли на ремонт

Сильный ветер повредил школу в Новоалександровском округе Ставрополья, из-за чего местных девятиклассников переведут на сдачу ОГЭ в соседнее учебное заведение. Главе округа совместно с министерством образования края поручено в кратчайшие сроки восстановить поврежденное здание, чтобы следующая группа выпускников смогла сдавать экзамены в привычных условиях, написал в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пока погодные условия нестабильны, прошу глав территорий держать на особом контроле состояние тех объектов, в которых проходят испытания государственной итоговой аттестации. Необходимо обеспечить максимально комфортные условия для выпускников»,— сообщили в региональной администрации.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» за минувшие сутки сильный ветер обрушился на Ставропольский край. Наиболее серьезные последствия стихии отмечены в Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском и Труновском округах, где местные администрации ведут подсчет нанесенного ущерба.

Николай Аксенов