Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы «холодно и одиноко»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отмечающий сегодня 70-летие, рассказал о непростых изменениях в своей жизни за последние пять лет. В документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни» он признался, что этот период был очень насыщенным и сложным как для него лично, так и для страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Шойгу отметил, что за это время он глубже осознал «гигантский груз ответственности», который ложится на плечи руководителей любого уровня, особенно таких высоких постов, как министр обороны и секретарь Совета безопасности. Он подчеркнул, что чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем яснее ощущается одиночество.

«Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину»,— рассказал господин Шойгу.

Он напомнил, что его карьера началась в Туве, он руководил МЧС России с 1994 по 2012 год, затем занимал пост губернатора Московской области, а с 2012 по май 2024 года был министром обороны. В мае 2024 года Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности России, сменив на этом посту Николая Патрушева.