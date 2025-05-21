В Ярославском округе затопило СНТ

В Ярославском округе из-за обильных дождей произошло подтопление четырех садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и более 50 приусадебных участков. Об этом сообщил заместитель начальника регионального МЧС России (по антикризисному управлению) Алексей Овчинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

20 мая в соцсетях публиковали кадры затопленных участков и дорог в СНТ «Локомотив», «Березка-2», «8 марта», «Юбилейный сад» а также в Красных Ткачах. Причиной стал подъем уровня воды в малых реках, в том числе, в реке Великая.

«По состоянию на 12 часов 21 мая, по результатам работы оперативной группы, был выявлен факт снижения уровня воды. Остаются подтопленными 3 СНТ и 50 приусадебных участков. Подтопление данных СНТ мы наблюдаем ежегодно в результате прохождения весеннего половодья»,— сообщил господин Овчинников.

Из-за отсутствия дождей и повышения среднесуточной температуры подъем воды не ожидается.

По данным «РусГидро», 20 мая уровень воды в Горьковском водохранилище достиг максимальной отметки нормального подпорного уровня и составил 84 м, 21 мая произошло снижение до 83,95 м.

Алла Чижова