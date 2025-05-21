В Воронеже 22 мая отключат холодную воду на 59 улицах

Из-за замены трех единиц запорной арматуры и пожарного гидранта в переулке Советский, 8/1 в Воронеже будет ограничено водоснабжение на 59 улицах. Ограничения будут действовать 22 мая с 10:00 до 18:00. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).

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Водоснабжение будет приостановлено в 682 домах. В связи с работами также возможно снижение давления в центре города.

Попадающие в зону отключения СОШ №9, лицей №7, гимназия имени Басова, СОШ №11, Дом детства и юношества будут переведены на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба мэрии. СОШ №28 в этот день будет принимать экзамены — в школе заготовлен необходимый запас воды. Детские сады №13, 17, 18, 65 и 90 будут работать в формате дежурных групп.

Ульяна Ларионова