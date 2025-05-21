Сегодня, 21 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил своего заместителя Александра Нестеренко, курировавшего строительную сферу региона. Накануне в ходе визита главы региона в Курганинский район было выявлено отставание на восемь месяцев от срока сдачи в эксплуатацию строящейся поликлиники. По словам губернатора, человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту. В должности замглавы Краснодарского края 36-летний Александр Нестеренко проработал менее года. Политолог Григорий Киселев считает решение господина Кондратьева «единственно верным».

Григорий Киселев

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«Процесс укрепления команды губернатора постоянен. Ротации привносят свежую кровь, новые идеи. Категорически нельзя допускать, чтобы в команде было слабое звено. Потому Вениамин Кондратьев принял жесткое, но единственно верное решение — уволить с поста заместителя, который не справляется со своими обязанностями.

Просрочка по сдаче социального объекта в восемь месяцев, о котором сказал губернатор, это серьезная проблема. А речь идет вообще о 149 объектах. Этому направлению нужна перезагрузка, что и делает Вениамин Кондратьев. Что важно, наказание произошло публично, на совещании с участием других заместителей и руководителей ведомств. Это такой сигнал всем, что спрос за провалы и упущения может быть с любого.

Не исключаю, что под удар могут попасть и другие ответственные лица. Сейчас такой период, когда с заместителей, руководителей повышенный спрос: на них очень большая ответственность и в контексте спецоперации, и в контексте расширения функционала региональных властей.

Конечно, на такую ответственную руководящую должность нужен сильный игрок с пониманием реалий строительной сферы, кто имеет контакты среди застройщиков, но при этом строг, равноудален и имеет свой жесткий взгляд на нормы градостроительства. Вениамин Кондратьев подтвердил, что прежде всего — удовлетворение запросов жителей. А это значит — своевременное строительство новых школ, больниц и других социальных объектов».