SuperJob: 44% россиян против запрета на госслужбу для не служивших в армии

Относительное большинство опрошенных россиян выступают против идеи допуска мужчин на госслужбу только после службы в армии. Это следует из данных исследовательского центра портала SuperJob, опубликованных сегодня, 21 мая. Опрос проводился среди 1600 респондентов с 16 апреля по 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Против принятия закона, разрешающего принимать на госслужбу только тех мужчин, которые отслужили в армии, высказались 44% опрошенных, за — 29%, затруднились с ответом 27%. Противников такого подхода больше среди мужчин (50%), чем среди женщин (37%), а сторонников примерно поровну: 30% мужчин и 28% женщин. Идея чаще находит положительный отклик у людей старше 45 лет (34%), чем у граждан младше 34 лет (27%).

Ожидаемо большую поддержку это предложение встретило у отслуживших в армии (57%), тогда как 65% мужчин без такого опыта высказались против. Кроме того, и сторонников, и противников этой идеи больше среди тех респондентов, которые зарабатывают свыше 100 тыс. руб. в месяц (32% и 45% соответственно), а доля сомневающихся выше среди тех, кто зарабатывает до 49,9 тыс. руб. (33%).

Что касается мотивации своего выбора, то сторонники подобного закона предпочитают аргументы вроде «откосивших от армии близко не подпускать к госслужбе». Противники же чаще говорят о том, что на госслужбе нужны не отслужившие в армии, а «честные и ответственные люди с образованием».

Напомним, в действующем законодательстве уже существует запрет принимать на госслужбу граждан, которые не прошли военную службу по призыву, «не имея на то законных оснований». Устроиться в госорганы уклонист не сможет в течение десяти лет после соответствующего заключения призывной комиссии.

Божена Иванова