На Дону помощь медиков «поезда здоровья» получили более 3 тысяч пациентов

«Поезд здоровья» проехал уже по шести районам Ростовской области: Багаевскому, Семикаракорскому, Усть-Донецкому, Кагальницкому, Зерноградскому и Весёловскому. Принято 3,1 тыс. человек, в том числе 829 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает источник, медицинская и профилактическая помощь не заканчивается на выездах - 73 человека после выездного обследования были направлены на госпитализацию, часть из них уже прооперирована. 206 детей дообследуют, 10 чел. получили медпомощь в онкодиспансере.

«Мы этот проект запускали именно для того, чтобы сделать врачебную помощь доступной там, где медиков не хватает или из-за проблем с логистикой жители ее не могут получить. Поэтому крайне важно, чтобы все, кому показано дальнейшее лечение или обследование, его гарантировано получили»,— прокомментировал глава донского правительства.

«Поезд здоровья» запущен по поручению врио губернатора в апреле 2025 года, он проедет по 47-ми муниципалитетам области.

Валентина Любашенко