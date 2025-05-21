В Башкирии предприниматель получил участок у озера Талкас для гостиницы

Предприниматель из Баймакского района получил участок возле озера Талкас под строительство гостиницы, сообщает пресс-служба правительства республики. Площадь участка составляет 528 кв. м, он передается в аренду на 30 месяцев. Фамилия и имя коммерсанта не раскрываются.

«Выделение земельных участков под туристические проекты не только способствует развитию малого бизнеса, но и повышает привлекательность региона для путешественников. Мы заинтересованы в том, чтобы такие красивые места, как озеро Талкас, были доступны для комфортного отдыха»,— отметила министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская.

С 1 марта этого года введены новые правила проведения земельных аукционов. Решение о проведении торгов принимается в течение 30 дней, извещение об аукционе публикуется за 10 дней до его проведения. Договор подписывается в течение 10 дней.

Майя Иванова