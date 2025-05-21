Краевые власти одобрили проект по строительству вейк-парка с термальным комплексом

Инвестор строительства вейк-парка с термальным комплексом на берегу Мулянки в Перми получил одобрение краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Сегодня на заседании совета проект компании «Вейк Парк — Парма» получил статус «приоритетный инвестиционный». Строительство вейк-парка с термальным комплексом планируется на месте бывшей базы отдыха «Чистый бережок» в районе реки Мулянки.

Вейк-парк представляет собой развлекательное пространство для активного отдыха и водных видов спорта (водные лыжи и вейкбординг, сочетает элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки).

«Планируемый объект — первый на Урале вейкборд с кольцевой лебедкой. Актуальность проекта подтверждает факт рассмотрения вейкбординга для включения в перечень олимпийских видов спорта»,— пояснил на заседании совета гендиректор ООО «Вейк Парк — Парма» Константин Фомин. Компания планирует создать современную, комплексную досуговую локацию, включающую в себя термальный комплекс на 2,5 тыс. кв. м с бассейнами, кафе, административными зданиями. В комплексе появится и собственно вейк-парк с кольцевой лебедкой и обучающими реверсивными лебедками. Территория объекта будет благоустроена. Бюджет проекта составит 295 млн руб.

По словам Константина Фомина, в качестве социальной инициативы «Вейк Парк — Парма» возведет мостовой переход для жителей Пермского муниципального округа, а также станет сотрудничать со спортивными школами и секциями, проводить соревнования и праздничные мероприятия.

О планах инвестора возвести на берегу Мулянки вейк-парк с термальным комплексом стало известно ранее. ООО «Вейк Парк — Парма» создано пермским предпринимателем Вадимом Мелединым. Бизнесмен также выступает учредителем трех ныне действующих компаний в сфере строительства жилых и нежилых зданий, включая ООО «Парма», «Строй-Престиж» и СЗ «ЖК “Спутник”».